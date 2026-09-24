Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 15:40

Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за прогресс человечества

Обложка © ТАСС / Jacquelyn Martin / AP

Обложка © ТАСС / Jacquelyn Martin / AP

Китай и США несут совместную историческую ответственность за развитие и прогресс человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Белом доме перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом.

«Сталкиваясь с переменами в современном мире, эпохальными и историческими, две великие державы — Китай и США — несут на своих плечах историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества», — подчеркнул китайский лидер.

«Панда-дипломатия» в деле: Си Цзиньпин объявил о скором прибытии двух бамбуковых мишек в США
«Панда-дипломатия» в деле: Си Цзиньпин объявил о скором прибытии двух бамбуковых мишек в США

Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом, который продлится с 23 по 25 сентября. Нынешние переговоры с Трампом стали второй очной встречей лидеров Китая и США за последние полгода.

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнёрами, а не соперниками. По его словам, Пекину и Вашингтону необходимо развивать стабильные отношения, основанные на сотрудничестве и управлении разногласиями.

Тост из 1972-го повторят для Трампа и Си: Чем Белый дом накормит лидеров США и Китая
Тост из 1972-го повторят для Трампа и Си: Чем Белый дом накормит лидеров США и Китая

Больше новостей о международной политике и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar