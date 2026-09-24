Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за прогресс человечества
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Китай и США несут совместную историческую ответственность за развитие и прогресс человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Белом доме перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом.
«Сталкиваясь с переменами в современном мире, эпохальными и историческими, две великие державы — Китай и США — несут на своих плечах историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества», — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом, который продлится с 23 по 25 сентября. Нынешние переговоры с Трампом стали второй очной встречей лидеров Китая и США за последние полгода.
Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнёрами, а не соперниками. По его словам, Пекину и Вашингтону необходимо развивать стабильные отношения, основанные на сотрудничестве и управлении разногласиями.
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