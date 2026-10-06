Песков назвал хорошим сигналом предложение США помочь РФ по ситуации в Иркутске
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле положительно восприняли предложение США оказать России помощь в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь», — сказал представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что не слышал от президента США Дональда Трампа оценки происходящего как «большой проблемы» для России. Представитель Кремля допустил, что мог пропустить такую формулировку.
Медицинское наблюдение уже завершено в отношении 60% людей, контактировавших с заболевшей. У двух человек выявили COVID-19, ещё у двух — риновирусную инфекцию. Других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не обнаружили.
Ранее Life.ru сообщал о готовности Трампа помочь России в связи с ситуацией в Иркутской области. Американский лидер уточнил, что не обсуждал возможный формат поддержки с российскими властями. Также Life.ru писал, что Роспотребнадзор завершил наблюдение за 60% контактировавших с заболевшей. Ведомство продолжает контролировать ситуацию и завершает комплекс профилактических мероприятий.
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