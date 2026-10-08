Песков назвал искусством дипломатии поиск лазейки к миру
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Искусство дипломатии заключается в способности найти путь к мирному урегулированию конфликта на Украине даже при отсутствии очевидных предпосылок для переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы прекращения боевых действий.
«Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», — заявил представитель Кремля ИС «Вести».
При этом Песков признал, что сейчас Москва не видит условий для продвижения мирного процесса. Он согласился с госсекретарём США Марко Рубио, который также указал на отсутствие перспектив дипломатического урегулирования в настоящее время.
По мнению пресс-секретаря российского лидера, заявления Владимира Зеленского лишь подтверждают сложившуюся ситуацию. Он считает, что украинская сторона пока не проявляет желания двигаться к миру.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль выступает за комплексное урегулирование конфликта на Украине, поскольку отдельные договорённости не позволят добиться полноценного мира. Песков также подчёркивал, что будущие соглашения должны быть рассчитаны на несколько поколений и защищены от возможных срывов.
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