Искусство дипломатии заключается в способности найти путь к мирному урегулированию конфликта на Украине даже при отсутствии очевидных предпосылок для переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы прекращения боевых действий.

«Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», — заявил представитель Кремля ИС «Вести».

При этом Песков признал, что сейчас Москва не видит условий для продвижения мирного процесса. Он согласился с госсекретарём США Марко Рубио, который также указал на отсутствие перспектив дипломатического урегулирования в настоящее время.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, заявления Владимира Зеленского лишь подтверждают сложившуюся ситуацию. Он считает, что украинская сторона пока не проявляет желания двигаться к миру.