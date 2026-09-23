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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:21

Песков назвал недальновидной русофобскую политику ряда стран Европы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Политика ряда европейских государств в отношении России не способствует снижению напряжённости на континенте. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав соответствующий курс «русофобским» и недальновидным.

«С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика. Это никоим образом не приближает нас к шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряжённости и деэскалации на Европейском континенте», — заявил представитель Кремля на брифинге 23 сентября.

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Песков не впервые за последние дни высказывается о состоянии отношений России с европейскими странами. 22 сентября он положительно оценил позицию немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за восстановление диалога с Москвой, и противопоставил её заявлениям канцлера Фридриха Мерца, которые назвал конфронтационными.

Одновременно Москва продолжает критиковать европейскую санкционную политику. Накануне Песков заявил, что Россия считает западные ограничения незаконными и выступает за их снятие со всех российских граждан и предпринимателей.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков оценил призывы «Альтернативы для Германии» к налаживанию отношений с Россией.

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Марина Фещенко
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