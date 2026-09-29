Песков назвал обратимой передачу западных компаний под временное управление

Передача активов западных компаний в РФ во временное управление является обратимым процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние решения по зарубежному бизнесу.

«Это обратимый процесс. Но пока мы не видим предпосылок для обратимости, здравых голосов не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение СВО, чтобы полностью, на сто процентов обеспечить наши национальные интересы», — сказал представитель Кремля.

В сентябре под временное управление в России перешли активы сразу нескольких крупных иностранных компаний. В частности, 17 сентября соответствующее решение было принято в отношении российских структур Auchan и Nestlé.

Ранее Life.ru рассказывал о передаче российских активов Metro во временное управление. Соответствующий указ был подписан 28 сентября, а управляющей компанией стала АО «УК Торг Рус».