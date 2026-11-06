Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности «большого соглашения» по Украине и Европе, которое накануне анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Представитель Кремля не уточнил, известно ли Москве содержание предполагаемых договорённостей.

«Никаких подробностей нет», — коротко ответил Песков.

Поводом для обращения к Кремлю стало заявление Трампа о подготовке масштабного соглашения. Президент США допустил, что будущие договорённости выйдут за рамки урегулирования украинского конфликта и могут затронуть всю Европу.

Американский лидер заговорил об этом 5 ноября после встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Трамп выразил уверенность в перспективах сделки, однако не уточнил её условия и сроки заключения.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, запланированного на 10–11 ноября в Абу-Даби. Одной из ключевых тем станут гарантии безопасности. Песков указывал, что такие обязательства должны быть взаимными и учитывать интересы обеих сторон. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а Вашингтон выступит посредником в диалоге Москвы и Киева.