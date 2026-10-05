Песков не стал комментировать слухи о продаже зарубежных активов «Лукойла»

Кремль не стал подтверждать сообщения о том, что продажа зарубежных активов «Лукойла» вошла в повестку российско-американских контактов по Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Я не буду комментировать конкретно это сообщение», — сказал представитель Кремля, отвечая на публикацию The New York Times.

При этом Песков подтвердил, что во время контактов Москвы и Вашингтона действительно затрагивается возможное сотрудничество в энергетической сфере. Других деталей он не привёл.

Ранее Life.ru сообщал, что США продолжают увязывать развитие экономических контактов с Россией с продвижением в украинском урегулировании. Песков тогда отмечал, что Москва видит возможности для взаимовыгодного сотрудничества уже сейчас.