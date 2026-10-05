Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 12:43

Песков не стал комментировать слухи о продаже зарубежных активов «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Кремль не стал подтверждать сообщения о том, что продажа зарубежных активов «Лукойла» вошла в повестку российско-американских контактов по Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Я не буду комментировать конкретно это сообщение», — сказал представитель Кремля, отвечая на публикацию The New York Times.

При этом Песков подтвердил, что во время контактов Москвы и Вашингтона действительно затрагивается возможное сотрудничество в энергетической сфере. Других деталей он не привёл.

NYT: Продажу активов «Лукойла» включили в переговоры России и США
NYT: Продажу активов «Лукойла» включили в переговоры России и США

Ранее Life.ru сообщал, что США продолжают увязывать развитие экономических контактов с Россией с продвижением в украинском урегулировании. Песков тогда отмечал, что Москва видит возможности для взаимовыгодного сотрудничества уже сейчас.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • лукойл
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar