Песков не стал рассуждать о статье NYT с признанием провала изоляции Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал трактовать публикацию The New York Times о международных контактах Владимира Путина как признание Западом провала попыток его изоляции.
«Я не склонен воспринимать это как признание чего-то — изоляции, неизоляции… Обращайтесь к редакции упомянутой вами газеты», — ответил Песков.
Он добавил, что журналисты публикуют собственные материалы и оценки, поэтому объяснять причины появления подобных публикаций должна сама редакция издания.
The New York Times 1 ноября выпустила материал под заголовком Putin Breaks Down His Isolation, With a Big Assist From Trump. В нём издание обратило внимание на многочисленные контакты российского лидера с зарубежными политиками и возможные новые встречи на высшем уровне.
Ранее Life.ru писал, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал разговоры об изоляции Москвы «принятием желаемого за действительное». В качестве аргумента он указал на участие десятков африканских государств в саммите Россия — Африка. Подробнее о реакции российского дипломата — в материале Life.ru.