Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал трактовать публикацию The New York Times о международных контактах Владимира Путина как признание Западом провала попыток его изоляции.

«Я не склонен воспринимать это как признание чего-то — изоляции, неизоляции… Обращайтесь к редакции упомянутой вами газеты», — ответил Песков.

Он добавил, что журналисты публикуют собственные материалы и оценки, поэтому объяснять причины появления подобных публикаций должна сама редакция издания.