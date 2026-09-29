Песков объяснил, смогут ли владельцы вернуть переданные во временное управление иностранные активы

Указы о передаче российских активов иностранных компаний во временное управление не направлены на смену их собственников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о целях таких решений в отношении компаний потребительского сектора.

«Указ, который вы имеете в виду, и предыдущий ни коим образом не направлены на смену собственника. Речь о введении внешнего управления», — подчеркнул Песков.

По его словам, одним из факторов при принятии подобных решений стало то, что компании связаны с недружественными России государствами. Песков также увязал это с вовлечённостью этих стран в боевые действия против РФ.

Ранее Кремль уже пояснял, что передача активов во временное управление сама по себе не означает их продажу или национализацию. В частности, после передачи российских подразделений Auchan и Nestlé под внешнее управление Песков говорил, что никаких других решений об их дальнейшей судьбе на тот момент не принималось. Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой сети Metro во временное управление АО «УК Торг Рус».