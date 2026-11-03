Российская армия продолжает наносить масштабные удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности проводить атаки в дальнейшем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов после массированной атаки 124 беспилотников ВСУ на Ярославскую область в ночь на 3 ноября.

По словам представителя Кремля, удары носят планомерный характер, а для их проведения Вооружённые силы России задействуют весь доступный потенциал.

«Поэтому продолжается СВО, продолжаются планомерные широкомасштабные удары с задействованием всего возможного потенциала по инфраструктуре киевского режима. Всё это делается, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал о применении ФАБ-3000 для атаки на пункты размещения украинских подразделений возле Орехова в Запорожской области. По информации Минобороны РФ, российская авиация использовала две тяжёлые авиабомбы с модулями планирования и коррекции для поражения логова 65-й бригады ВСУ.