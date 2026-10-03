Песков отказался комментировать данные о нефтяной сделке России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной многомиллиардной сделке Москвы и Вашингтона по зарубежным активам ЛУКОЙЛа.

«Без комментариев», — заявил представитель Кремля РБК.

Ранее The New York Times сообщила, что продажа иностранных активов российской нефтяной компании якобы стала одной из тем переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Речь идёт о нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и сетях АЗС в разных странах.

По данным издания, вопрос о возможной сделке поднимался во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. Официально Москва эти сведения не подтверждала.