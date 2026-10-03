Песков отказался комментировать данные о нефтяной сделке России и США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной многомиллиардной сделке Москвы и Вашингтона по зарубежным активам ЛУКОЙЛа.
«Без комментариев», — заявил представитель Кремля РБК.
Ранее The New York Times сообщила, что продажа иностранных активов российской нефтяной компании якобы стала одной из тем переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Речь идёт о нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и сетях АЗС в разных странах.
По данным издания, вопрос о возможной сделке поднимался во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. Официально Москва эти сведения не подтверждала.
Ранее Life.ru писал, что одним из претендентов на зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа называют американского миллиардера Тодда Боули. В январе российская компания заключила соглашение с инвестиционным фондом Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH, однако сделка требует разрешения американского OFAC. Позднее стало известно, что Боули собрал собственную группу инвесторов для участия в борьбе за эти активы.
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