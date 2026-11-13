Украинская сторона должна самостоятельно провести разминирование Константиновки (ДНР), если действительно считает город подконтрольным ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разногласия Москвы и Киева относительно ситуации в населённом пункте.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Зеленский ранее говорил о многочисленных «серых зонах», а украинские официальные лица неоднократно настаивали на сохранении контроля над Константиновкой.

«Если украинцы контролируют, то пусть они проведут разминирование», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил, что Константиновка находится под контролем российских войск. По его словам, Москве потребуется около пяти суток, чтобы разминировать подходы к городу для проведения гуманитарной операции.

Российский лидер предложил организовать миссию по примеру ранее проведённой в Алешках Херсонской области. К подготовке планируется привлечь уполномоченных по правам человека России и Украины, а для освещения происходящего пригласить международных журналистов.

По словам Путина, в Константиновке остаются около 400–500 мирных жителей. Предполагается, что гуманитарная операция позволит обеспечить их безопасный выезд из города, а также выяснить, какая сторона контролирует населённый пункт. Киев при этом продолжает оспаривать заявления Москвы о переходе Константиновки под контроль ВС РФ.

Напомним, 3 июля Песков заявил, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.