Россия будет преследовать по закону всех, кто примет участие в возможном изъятии замороженных российских активов в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы европейских стран использовать заблокированные средства для финансирования Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной. Российская сторона считает незаконными как саму блокировку активов, так и использование доходов от них.

«Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отдельно обратил внимание на позицию бельгийского депозитария Euroclear, где хранится значительная часть замороженных российских средств. По его словам, руководство компании выступает против конфискации активов, а премьер-министр Бельгии Барт де Вевер последовательно предупреждает о возможных юридических последствиях такого решения.

«Конечно, в случае, если это когда-то произойдёт, мы будем преследовать всех тех, кто имел к этому отношение. Преследовать по закону», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила, что передача российских активов без соответствующих финансовых гарантий может поставить депозитарий под угрозу банкротства. Бельгия также опасается судебных исков и возможных финансовых потерь.

После введения санкций в 2022 году Евросоюз заблокировал около 210 миллиардов евро российских суверенных активов. Примерно 185 миллиардов евро находятся в Euroclear. ЕС уже направляет доходы от этих средств на поддержку Украины, однако вопрос об использовании основной суммы активов остаётся предметом разногласий.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков предупредил европейские страны о неизбежности юридического преследования в случае конфискации российских активов. Тогда представитель Кремля отметил, что в Бельгии понимают риски, связанные с подобными решениями.