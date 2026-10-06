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Опубликовано 6 октября, 12:47

Песков призвал ориентироваться на Роспотребнадзор по ситуации в Иркутске

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Роспотребнадзора касательно ситуации с инфекцией у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По словам представителя Кремля, по мере работы будет появляться новая информация. Также он ответил на вопрос о том, проводились ли вскрытия.

«Я работаю в АП, я не обладаю должным уровнем информации о вскрытиях, которые производились. Повторяю: ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора. Роспотребнадзор даёт исчерпывающую информацию», — сказал Песков.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не видят угрозы из-за данных об инфекции у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, власти РФ приняли соответствующие меры.

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Александр Юнашев
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