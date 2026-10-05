Рубио не увидел повода для тревоги из-за инфекции у сотрудницы института в РФ

Соединённые Штаты не видят повода для тревоги из-за сообщений об инфекции у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. При этом американская сторона продолжает следить за ситуацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы внимательно за этим следим. Не думаю, что это повод для тревоги. Но это повод уделять внимание [этому], просто следить за этим. И мы так и поступаем», — ответил он на вопрос журналистов.

Рубио пояснил, что Вашингтон располагает информацией, которую сообщили российские власти. По его словам, речь идёт о сотруднице лаборатории, которая заразилась инфекцией. Также США знают о мерах, которые российская сторона ввела из-за опасений по поводу возможного распространения заболевания.

«Мы знаем то, что знаем. То, что сообщили россияне. Кажется, был сотрудник лаборатории, который заразился. И есть обеспокоенность, что это могло распространиться. По крайней мере, внутри. Поэтому вы видите, что они вводили карантин такого рода», — добавил госсекретарь.

Ранее в Иркутской области умерла сотрудница специализированного противочумного института в Шелехове. После этого появились сообщения об инфекции и возможном распространении заболевания. Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остаётся стабильной. Ведомство уточнило диагноз сотрудницы — пневмония неустановленной этиологии. По результатам расширенных исследований в биоматериале заболевшей не обнаружили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.