Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:25

Песков: Путин и Трамп не обсуждали замену переговорщиков США

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали возможные изменения в составе американской переговорной команды. Об этом заявил представитель Кремля РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.

Песков также опроверг информацию о якобы отменённой встрече Путина с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, такое мероприятие изначально не планировалось.

В публикации FT утверждается, что Белый дом с февраля рассматривает возможность перестроить команду, занимающуюся переговорами по России и Украине. Речь может идти о сокращении роли спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Одновременно Вашингтон якобы изучает возможность расширить участие Рэтклиффа в дипломатических контактах. Официального решения о реорганизации команды пока не объявляли.

Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим
Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим

В начале сентября команда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа провела переговоры в Москве и Киеве. 5 сентября Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев. После визита помощник президента России Юрий Ушаков положительно оценил итоги контактов и заявил, что диалог с американской стороной продолжится.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar