Песков: Путин и Трамп не обсуждали замену переговорщиков США

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали возможные изменения в составе американской переговорной команды. Об этом заявил представитель Кремля РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.

Песков также опроверг информацию о якобы отменённой встрече Путина с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, такое мероприятие изначально не планировалось.

В публикации FT утверждается, что Белый дом с февраля рассматривает возможность перестроить команду, занимающуюся переговорами по России и Украине. Речь может идти о сокращении роли спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Одновременно Вашингтон якобы изучает возможность расширить участие Рэтклиффа в дипломатических контактах. Официального решения о реорганизации команды пока не объявляли.

В начале сентября команда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа провела переговоры в Москве и Киеве. 5 сентября Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев. После визита помощник президента России Юрий Ушаков положительно оценил итоги контактов и заявил, что диалог с американской стороной продолжится.