Песков: Путин не направлял Трампу послание в годовщину 11 сентября

Президент России Владимир Путин не направлял американскому лидеру Дональду Трампу послание или обращение по случаю годовщины теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI.

«Нет», — сказал он.

11 сентября 2001 года террористы угнали четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые затем обрушились. Третий лайнер атаковал Пентагон, четвёртый разбился в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.

Ранее экс-агент ФБР Дженнифер Коффиндаффер рассказала, что после терактов 11 сентября 2001 года приоритеты бюро сместились с борьбы с преступностью и наркотиками на контрразведку и противодействие терроризму. По её словам, сотрудников массово перебросили в сферы, которые раньше были слабо укомплектованы.