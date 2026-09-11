Песков: Путин не направлял Трампу послание в годовщину 11 сентября
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не направлял американскому лидеру Дональду Трампу послание или обращение по случаю годовщины теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI.
«Нет», — сказал он.
11 сентября 2001 года террористы угнали четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые затем обрушились. Третий лайнер атаковал Пентагон, четвёртый разбился в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.
Ранее экс-агент ФБР Дженнифер Коффиндаффер рассказала, что после терактов 11 сентября 2001 года приоритеты бюро сместились с борьбы с преступностью и наркотиками на контрразведку и противодействие терроризму. По её словам, сотрудников массово перебросили в сферы, которые раньше были слабо укомплектованы.
Больше новостей о международных переговорах и отношениях России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.