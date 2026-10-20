Песков: Работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Алешки идёт
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Работа по преодолению гуманитарного кризиса в Алёшках Херсонской области продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что положение жителей города обсуждалось на переговорах Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Папой Римским Львом XIV.
По словам представителя Кремля, после разговора Путина с Трампом стороны договорились поддерживать постоянный контакт по ситуации в Алёшках. Взаимодействовать с американскими представителями поручено уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой.
«Работа ведётся», — заключил Песков.
Напомним, Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность судьбой жителей Алёшек во время разговора с Владимиром Путиным. Российский президент поддержал готовность Ватикана содействовать доставке гуманитарных грузов и обеспечению безопасности населения. Позднее понтифик обсудил ситуацию и с Владимиром Зеленским, призвав обеспечить поставки продовольствия, медикаментов и безопасную эвакуацию мирных жителей.
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