Песков: Работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Алешки идёт

Работа по преодолению гуманитарного кризиса в Алёшках Херсонской области продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что положение жителей города обсуждалось на переговорах Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Папой Римским Львом XIV.

По словам представителя Кремля, после разговора Путина с Трампом стороны договорились поддерживать постоянный контакт по ситуации в Алёшках. Взаимодействовать с американскими представителями поручено уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой.

«Работа ведётся», — заключил Песков.