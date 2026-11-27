Песков раскрыл темы переговоров Путина и Токаева в Москве
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие темы затронули Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Москве. По словам представителя Кремля, главы государств сосредоточились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества.
«Президенты оба говорили о том, что продолжается рост объёма товарооборота между двумя странами, это очень положительная динамика, отношения развиваются во всех возможных областях», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 25 ноября казахстанский лидер прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом по приглашению Путина. В тот же вечер политики встретились в Кремле. Во время беседы президент РФ обратил внимание на активную работу межправительственной комиссии. Кроме того, глава государства отметил, что доля взаимных расчётов в национальных валютах достигла 96%.