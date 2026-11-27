Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие темы затронули Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Москве. По словам представителя Кремля, главы государств сосредоточились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества.

«Президенты оба говорили о том, что продолжается рост объёма товарооборота между двумя странами, это очень положительная динамика, отношения развиваются во всех возможных областях», — сказал Песков журналистам.