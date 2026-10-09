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Опубликовано 9 октября, 15:47

Песков: Разговор Путина и Трампа состоится после согласования

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, когда Москва и Вашингтон окончательно согласуют контакт. Никакой искусственной паузы в подготовке разговора нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему анонсированный американским лидером звонок пока не состоялся.

«Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, так будут осуществлены контакты», — сказал Песков.

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Дональд Трамп ранее говорил о намерении вскоре связаться с Владимиром Путиным. После этого в Кремле уточняли, что конкретного времени беседы ещё не определили, однако Москва готова оперативно согласовать разговор.

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Николь Вербер
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