Песков: Разговор Путина и Трампа состоится после согласования
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, когда Москва и Вашингтон окончательно согласуют контакт. Никакой искусственной паузы в подготовке разговора нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему анонсированный американским лидером звонок пока не состоялся.
«Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, так будут осуществлены контакты», — сказал Песков.
Дональд Трамп ранее говорил о намерении вскоре связаться с Владимиром Путиным. После этого в Кремле уточняли, что конкретного времени беседы ещё не определили, однако Москва готова оперативно согласовать разговор.
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