Песков: Разговор Путина и Трампа состоится после согласования

Телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, когда Москва и Вашингтон окончательно согласуют контакт. Никакой искусственной паузы в подготовке разговора нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему анонсированный американским лидером звонок пока не состоялся.

«Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, так будут осуществлены контакты», — сказал Песков.