Песков: РФ не била «по всему подряд», пока Киев не открыл ящик Пандоры

Россия не наносила удары «по всему подряд» на Украине до тех пор, пока Киев своими действиями не открыл «ящик Пандоры». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не была инициатором ударов по судам в Чёрном море. По его словам, «ящик Пандоры» открыла Украина, начав атаковать российскую мирную и экономическую инфраструктуру. Представитель Кремля подчеркнул, что суда, перевозящие боеприпасы, топливо и оружие для ВСУ, будут уничтожаться.

До этого Владимир Путин назвал ответ России ощутимым для тех, кто открыл «ящик Пандоры». Президент заявил, что Москва была вынуждена действовать зеркально после ударов ВСУ по российским объектам.