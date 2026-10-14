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Регион
Опубликовано 14 октября, 14:24

Песков: РФ решит вопрос о переговорах с США и Киевом исходя из своих интересов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия самостоятельно определит сроки возможного возобновления трёхсторонних переговоров с США и Украиной по урегулированию конфликта. Решение будет принято позднее, исключительно с учётом национальных интересов страны. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о действиях Киева во время сентябрьских выборов в России, которые Москва расценивает как попытку сорвать голосование. По его словам, эти обстоятельства повлияли на перспективы возвращения к переговорному процессу.

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«После того, как Украина пыталась сорвать наши выборы, мы теперь будем думать, когда продолжим трёхсторонние переговоры», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не собирается торопиться с принятием решения.

«Сделаем это строго в соответствии с нашими национальными интересами», — добавил представитель Кремля.

Конкретных сроков возможного возобновления консультаций Песков не назвал. Таким образом, вопрос о следующем раунде переговоров России, США и Украины остаётся открытым.

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Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Киев в срыве возможности немедленно возобновить трёхсторонние переговоры после выборов в Госдуму. По его словам, первоначально предполагалось вернуться к дипломатическим контактам сразу после голосования.

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Марина Фещенко
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