Песков: РФ решит вопрос о переговорах с США и Киевом исходя из своих интересов
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Россия самостоятельно определит сроки возможного возобновления трёхсторонних переговоров с США и Украиной по урегулированию конфликта. Решение будет принято позднее, исключительно с учётом национальных интересов страны. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил о действиях Киева во время сентябрьских выборов в России, которые Москва расценивает как попытку сорвать голосование. По его словам, эти обстоятельства повлияли на перспективы возвращения к переговорному процессу.
«После того, как Украина пыталась сорвать наши выборы, мы теперь будем думать, когда продолжим трёхсторонние переговоры», — заявил Песков.
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не собирается торопиться с принятием решения.
«Сделаем это строго в соответствии с нашими национальными интересами», — добавил представитель Кремля.
Конкретных сроков возможного возобновления консультаций Песков не назвал. Таким образом, вопрос о следующем раунде переговоров России, США и Украины остаётся открытым.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Киев в срыве возможности немедленно возобновить трёхсторонние переговоры после выборов в Госдуму. По его словам, первоначально предполагалось вернуться к дипломатическим контактам сразу после голосования.
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