Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 12:54

Кремль раскрыл подробности переговоров с США: Согласованных встреч пока нет, но работа идёт

Песков: Работа по мирным переговорам с США ведётся в дискретном режиме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Процесс обсуждения мирного урегулирования с Вашингтоном продолжается, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о появляющейся в США информации о возможных предложениях и наличии почвы для них.

«Понятно, что работа ведётся в дискретном режиме и будет продолжаться в дискретном режиме», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной международной встрече, Песков пояснил, что пока согласованных встреч на повестке дня нет.

«Нам главное – результат»: В МИД допустили новые консультации с США до конца года
«Нам главное – результат»: В МИД допустили новые консультации с США до конца года

Несмотря на продолжающиеся контакты Москвы и Вашингтона, стороны пока не вышли на конкретные договорённости по Украине. 8 октября Дмитрий Песков согласился с госсекретарём США Марко Рубио, что предпосылок для скорого мирного урегулирования пока нет. При этом в США ранее заявляли, что диалог с Россией и Украиной продолжается постоянно, а 10 октября в Кремле сообщили, что Владимир Путин с пониманием отнёсся к ряду новых предложений Дональда Трампа по деэскалации.

Больше новостей о международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar