Кремль раскрыл подробности переговоров с США: Согласованных встреч пока нет, но работа идёт
Песков: Работа по мирным переговорам с США ведётся в дискретном режиме
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Процесс обсуждения мирного урегулирования с Вашингтоном продолжается, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о появляющейся в США информации о возможных предложениях и наличии почвы для них.
«Понятно, что работа ведётся в дискретном режиме и будет продолжаться в дискретном режиме», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможной международной встрече, Песков пояснил, что пока согласованных встреч на повестке дня нет.
Несмотря на продолжающиеся контакты Москвы и Вашингтона, стороны пока не вышли на конкретные договорённости по Украине. 8 октября Дмитрий Песков согласился с госсекретарём США Марко Рубио, что предпосылок для скорого мирного урегулирования пока нет. При этом в США ранее заявляли, что диалог с Россией и Украиной продолжается постоянно, а 10 октября в Кремле сообщили, что Владимир Путин с пониманием отнёсся к ряду новых предложений Дональда Трампа по деэскалации.
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