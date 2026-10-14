Кремль раскрыл подробности переговоров с США: Согласованных встреч пока нет, но работа идёт

Процесс обсуждения мирного урегулирования с Вашингтоном продолжается, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о появляющейся в США информации о возможных предложениях и наличии почвы для них.

«Понятно, что работа ведётся в дискретном режиме и будет продолжаться в дискретном режиме», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной международной встрече, Песков пояснил, что пока согласованных встреч на повестке дня нет.