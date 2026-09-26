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Опубликовано 26 сентября, 02:35

Песков: Россия не информировала США об атаках Украины в дни выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не направляла в Вашингтон отдельные сообщения об атаках Киева в дни выборов в Госдуму. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Вашингтон не получал специального уведомления от российской стороны: сведения о произошедших инцидентах доступны в открытых источниках.

Мирошник: Киев пытался поставить под сомнение итоги выборов в России
Мирошник: Киев пытался поставить под сомнение итоги выборов в России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев предпринял попытку массированного удара по Москве в ночь с 19 на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские силы на разных рубежах отразили более 1,6 тысячи беспилотников, около 450 из них — на подлёте к столице. Несколько аппаратов достигли территории НПЗ, ещё один попал в жилой дом.

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