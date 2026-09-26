Песков: Россия не информировала США об атаках Украины в дни выборов

Москва не направляла в Вашингтон отдельные сообщения об атаках Киева в дни выборов в Госдуму. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев предпринял попытку массированного удара по Москве в ночь с 19 на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские силы на разных рубежах отразили более 1,6 тысячи беспилотников, около 450 из них — на подлёте к столице. Несколько аппаратов достигли территории НПЗ, ещё один попал в жилой дом.