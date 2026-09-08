Песков: Россия не поддержит «приватизацию» космоса

Россия выступает против любых идей «приватизации» космоса и считает, что он должен оставаться пространством для сотрудничества государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Я не думаю, что мы можем поддержать идею „приватизации“ в космосе. Он должен быть свободен от этого. Наоборот, космос должен быть площадкой взаимодействия и диалога, а не конфронтации», — сказал представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала недавняя публикация президента США Дональда Трампа в Truth Social. Американский лидер разместил изображение лунной поверхности с надписью «Луна наша» и флагом США. Песков призвал не воспринимать публикацию буквально. По его мнению, Трамп мог говорить не о принадлежности Луны Соединённым Штатам, а о перспективах возвращения американских астронавтов на её поверхность.

«Когда президент Трамп сказал: „Луна — наша“, я думаю, он не имел в виду, что это их собственность, а имел в виду надежду, что очень скоро американские астронавты ступят на Луну», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что новая высадка людей на Луну стала бы достижением не только США, но и всего человечества. «И это можно только приветствовать», — подчеркнул он.

Международное космическое право при этом прямо исключает национальное присвоение небесных тел. Согласно статье II Договора о космосе 1967 года, космическое пространство, включая Луну, не может быть присвоено государством посредством провозглашения суверенитета, использования, оккупации или иным способом.