Европейские страны пытаются повлиять на результаты международных спортивных соревнований, заранее устраняя сильных российских соперников. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Politico о новых ограничениях, которые обсуждают в Евросоюзе.

По словам представителя Кремля, подобные инициативы противоречат самой идее олимпийского движения, предполагающей отделение спорта от политики. Он считает, что решения о допуске атлетов не должны зависеть от позиции отдельных государств.

«Здесь налицо попытки определённых стран оказать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из них сильнейших», — заявил Песков.

В качестве примера он привёл ситуацию с российскими гимнастками, которым отказали в визах для участия в чемпионате мира. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что спортсменки рассчитывали бороться за первые места, однако принимающая сторона фактически лишила их такой возможности.

Речь идёт об Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Нидерланды отказали им во въезде на чемпионат мира в Роттердаме, который должен пройти с 17 по 25 октября. При этом турнир является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС обсуждают дополнительные меры против российских спортсменов, включая визовые ограничения и возможное сокращение финансирования международных федераций, допускающих россиян к соревнованиям. Окончательные решения по этим предложениям пока не приняты.

Песков подчеркнул, что Москва намерена продолжать работу с Международным олимпийским комитетом, спортивными федерациями и другими профильными организациями. Главной задачей этих контактов он назвал защиту интересов российских атлетов и их права участвовать в международных турнирах.