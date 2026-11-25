Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил приехать вместе с Владимиром Зеленским в Москву для переговоров. Об этом представитель Кремля рассказал газете «Известия».

Песков напомнил, что белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности содействовать урегулированию украинского конфликта.

«И, кстати, очень хорошее предложение для Зеленского. Но, как мы знаем, оно ему не понравилось», — заявил пресс-секретарь российского лидера.