Песков счёл хорошим предложение Лукашенко сопроводить Зеленского в Москву
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил приехать вместе с Владимиром Зеленским в Москву для переговоров. Об этом представитель Кремля рассказал газете «Известия».
Песков напомнил, что белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности содействовать урегулированию украинского конфликта.
«И, кстати, очень хорошее предложение для Зеленского. Но, как мы знаем, оно ему не понравилось», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Глава РБ предложил выступить гарантом безопасности украинского политика. Зеленский как обычно впал в истерику. Он заявил, что не похож на чемодан, и назвал инициативу несерьёзной.