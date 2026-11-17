Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Каи Каллас о краже данных участников СВО «очередным неловким и неудачным». По словам пресс-секретаря президента РФ, оно лишний раз показывает уровень её квалификации.

Напомним, ранее Кая Каллас предложила использовать российскую базу данных для запрета на въезд участникам СВО. Некоторые страны ЕС сомневаются, что смогут установить личность каждого военного. Дипломат же полагает, что добыть сведения будет несложно, поскольку РФ хранит их в цифровом виде. В Госдуме заподозрили у Каллас «психическое расстройство» и посоветовали ей отправиться на медобследование.