Песков: Слова Каллас о краже данных участников СВО показали её квалификацию
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Каи Каллас о краже данных участников СВО «очередным неловким и неудачным». По словам пресс-секретаря президента РФ, оно лишний раз показывает уровень её квалификации.
Песков: Слова Каллас о краже данных участников СВО показали её квалификацию. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
«Это очередное неловкое и неудачное заявление госпожи Каллас, которое лишний раз, наверное, показывает уровень её квалификации», — приводит Zvezdanews слова Пескова.
Напомним, ранее Кая Каллас предложила использовать российскую базу данных для запрета на въезд участникам СВО. Некоторые страны ЕС сомневаются, что смогут установить личность каждого военного. Дипломат же полагает, что добыть сведения будет несложно, поскольку РФ хранит их в цифровом виде. В Госдуме заподозрили у Каллас «психическое расстройство» и посоветовали ей отправиться на медобследование.