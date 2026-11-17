Депутат Госдумы Андрей Красов предложил сотрудникам Еврокомиссии, включая главу дипломатии ЕС Каю Каллас, пройти углублённый медосмотр до конца года. По его мнению, идея получить российские данные об участниках СВО, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз, нереалистична.

«То ли это психическое расстройство, то ли по примеру Зеленского они какие-то препараты употребляют», — сыронизировал собеседник «Абзаца».

Парламентарий уверен, что обследование пошло бы на пользу и руководству Еврокомиссии, чьи предложения он назвал фантастическими. Депутат подчеркнул, что получить сведения о российских военных Брюсселю не удастся.