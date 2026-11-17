У Каи Каллас заподозрили «психическое расстройство» после заявления об участниках СВО
Депутат Красов призвал членов ЕК вместе с Каллас пройти медицинское обследование
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Депутат Госдумы Андрей Красов предложил сотрудникам Еврокомиссии, включая главу дипломатии ЕС Каю Каллас, пройти углублённый медосмотр до конца года. По его мнению, идея получить российские данные об участниках СВО, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз, нереалистична.
«То ли это психическое расстройство, то ли по примеру Зеленского они какие-то препараты употребляют», — сыронизировал собеседник «Абзаца».
Парламентарий уверен, что обследование пошло бы на пользу и руководству Еврокомиссии, чьи предложения он назвал фантастическими. Депутат подчеркнул, что получить сведения о российских военных Брюсселю не удастся.
Напомним, Кая Каллас предложила использовать российскую базу данных для запрета на въезд участникам СВО. Некоторые страны ЕС сомневаются, что смогут установить личность каждого военного. Дипломат же полагает, что добыть сведения будет несложно, поскольку РФ хранит их в цифровом виде.