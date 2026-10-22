Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на противоречие между словами Владимира Зеленского о своём деде — участнике Великой Отечественной войны — и скандалом вокруг чествования украинских националистов. По мнению представителя Кремля, заявления украинского лидера особенно контрастируют с недавним обострением отношений Киева и Варшавы. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Вы знаете, это совпало с кульминацией скандала между Украиной и Польшей», — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил о решении львовских депутатов посвятить 2027 год деятелям украинского националистического движения. Песков охарактеризовал эту инициативу как прославление нацистского подразделения и связал её с резкой реакцией Польши.

По словам пресс-секретаря президента РФ, скандал удалось частично уладить, однако уже появились сообщения об отмене поставок вооружений Киеву в знак протеста. Именно этот контраст, считает Песков, достаточно красноречиво характеризует слова Зеленского о его родственнике-фронтовике.

Поводом для разногласий стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (УПА)*, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатива вызвала возмущение в Польше, где УПА* считают ответственной за массовые убийства польского населения в годы Второй мировой войны.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о приостановке крупного пакета польской военной помощи. Однако официальный представитель Минобороны Польши Януш Сеймей опроверг эти сведения. При этом заместитель главы польского МИД Марцин Босацкий заявил, что окружение Зеленского пообещало не допустить вступления решения Львовского облсовета в силу.

Ранее Life.ru рассказывал о рассекреченных наградных документах деда Зеленского Семёна Ивановича, который воевал в Красной армии и участвовал в боях за освобождение Никополя в 1944 году. Согласно архивным материалам, он командовал миномётным взводом и был представлен к ордену Красной Звезды за боевые заслуги.

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