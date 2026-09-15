Песков: Украина попыталась атаковать энергообъект РФ после инициативы Трампа
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Украинская сторона минувшей ночью попыталась атаковать один из энергообъектов в российском регионе, несмотря на перемирие объявленное американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подтвердил, что в Москве видели публикацию американского лидера на эту тему. Саму идею прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре в России оценивают положительно.
«Действительно, ночью была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов в одном из регионов РФ. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом считаем это очень хорошей идеей, инициативой, мы в контакте с США. Мы всегда на стороне мирных решений», — подчеркнул Песков.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По словам главы Белого дома, Украина согласилась не атаковать объекты российской энергетики. Россия, в свою очередь, тоже приняла такое обязательство. До этого Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.
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