Песков: Украина попыталась атаковать энергообъект РФ после инициативы Трампа

Украинская сторона минувшей ночью попыталась атаковать один из энергообъектов в российском регионе, несмотря на перемирие объявленное американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подтвердил, что в Москве видели публикацию американского лидера на эту тему. Саму идею прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре в России оценивают положительно.

«Действительно, ночью была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов в одном из регионов РФ. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом считаем это очень хорошей идеей, инициативой, мы в контакте с США. Мы всегда на стороне мирных решений», — подчеркнул Песков.