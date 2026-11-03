Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Украина продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, можно ли это считать реализацией ультиматума Владимира Зеленского, потребовавшего ракеты для системы ПВО Patriot у Вашингтона якобы в обмен на остановку ударов.

«В данном случае не могу сказать, какие договорённости вы имеете в виду между Украиной и США. Действительно, удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются», — отметил Песков.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Ярославле получил повреждения после массированной атаки 124 украинских беспилотников в ночь на 3 ноября. На территории предприятия возник пожар, а два сотрудника получили осколочные ранения и были госпитализированы. При этом «Страна.ua» писала, что ВСУ возобновили атаки на российские НПЗ после двухнедельного перерыва. По данным американских СМИ, паузу ввели под давлением администрации президента США на фоне роста цен на топливо.