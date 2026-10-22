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Регион
Опубликовано 22 октября, 14:43

Песков заявил, что до объективных заявлений Европы по Украине ещё далеко

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В некоторых европейских столицах растёт стремление понять происходящее на Украине, и Москва оценивает это положительно. Однако свидетельств готовности ЕС и Киева перейти к реальному диалогу с учётом российских интересов Кремль пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное скорее явление», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос Zvezdanews.

При этом делать вывод о существенном пересмотре европейской позиции рано. По словам пресс-секретаря главы государства, до заявлений, которые Москва могла бы назвать объективными, ещё далеко. Высказываний, подтверждающих готовность отказаться от эскалации и начать предметный диалог, российская сторона не слышала.

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Тем временем европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для прямого диалога с Владимиром Путиным. Среди возможных представителей называют президента Финляндии Александра Стубба, председателя Евросовета Антониу Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

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Борис Эльфанд
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