США ищут путь к миру, Европа — нет: В Кремле сравнили подходы Запада к переговорам по Украине
Песков: США содействуют миру на Украине, а Европа ищет способ продолжить войну
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Американская администрация прилагает значительные усилия для мирного урегулирования украинского конфликта, тогда как европейские страны, напротив, способствуют продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Администрация США делает многое, чтобы способствовать мирному урегулированию», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время европейские столицы не предпринимают аналогичных шагов, а своими действиями лишь создают условия для дальнейшей эскалации противостояния.
Ранее Life.ru рассказывал о трёхчасовой встрече главы РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Представитель Вашингтона передал российской стороне предложения по завершению украинского конфликта, сформированные по результатам обсуждений с Киевом и европейскими союзниками. Кроме того, американский посланник подчеркнул намерение президента Штатов Дональда Трампа добиться именно устойчивого мира на Украине.