Американская администрация прилагает значительные усилия для мирного урегулирования украинского конфликта, тогда как европейские страны, напротив, способствуют продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время европейские столицы не предпринимают аналогичных шагов, а своими действиями лишь создают условия для дальнейшей эскалации противостояния.