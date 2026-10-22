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Опубликовано 22 октября, 13:18

США ищут путь к миру, Европа — нет: В Кремле сравнили подходы Запада к переговорам по Украине

Песков: США содействуют миру на Украине, а Европа ищет способ продолжить войну

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Американская администрация прилагает значительные усилия для мирного урегулирования украинского конфликта, тогда как европейские страны, напротив, способствуют продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Администрация США делает многое, чтобы способствовать мирному урегулированию», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время европейские столицы не предпринимают аналогичных шагов, а своими действиями лишь создают условия для дальнейшей эскалации противостояния.

Трамп: Украина входит в круг тем для переговоров России, США и Китая
Трамп: Украина входит в круг тем для переговоров России, США и Китая

Ранее Life.ru рассказывал о трёхчасовой встрече главы РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Представитель Вашингтона передал российской стороне предложения по завершению украинского конфликта, сформированные по результатам обсуждений с Киевом и европейскими союзниками. Кроме того, американский посланник подчеркнул намерение президента Штатов Дональда Трампа добиться именно устойчивого мира на Украине.

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