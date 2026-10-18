Попытки Киева атаковать российские города не способны изменить ход боевых действий. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС массированную атаку беспилотников на Санкт-Петербург.

«Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона регулярно отвечает на действия Киева. Вооружённые силы РФ наносят планомерные массированные удары, которые, как утверждает пресс-секретарь президента, уже дают результаты.