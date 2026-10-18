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Опубликовано 18 октября, 12:58

Песков заявил, что сопротивление и агония Киева не изменят ход событий

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Попытки Киева атаковать российские города не способны изменить ход боевых действий. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС массированную атаку беспилотников на Санкт-Петербург.

«Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона регулярно отвечает на действия Киева. Вооружённые силы РФ наносят планомерные массированные удары, которые, как утверждает пресс-секретарь президента, уже дают результаты.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о возможных ответных мерах Москвы после атаки украинских беспилотников на Петербург. При этом конкретных новых решений или дополнительных мер он не анонсировал.

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Напомним, в ночь на 18 октября ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область. По последним данным, пострадали десять человек. Среди них — мать и трое детей.

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Матвей Константинов
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