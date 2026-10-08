Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине не приведёт к миру

Временное прекращение боевых действий или заморозка конфликта на Украине не помогут добиться его окончательного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва выступает за комплексное решение существующих противоречий.

«Скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, российская сторона убеждена, что урегулирование должно носить комплексный характер. Отдельные меры, направленные лишь на временное снижение напряжённости, не смогут заменить полноценного решения конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия положительно оценивает усилия стран, стремящихся содействовать урегулированию конфликта на Украине. Песков подчёркивал, что Москва ценит участие государств, которые искренне заинтересованы в мирном процессе.