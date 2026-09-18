Песков заявил об отсутствии планов мобилизовать 300 тысяч человек
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В России нет планов проводить мобилизацию 300 тысяч человек до конца года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что Москва якобы готовится призвать в армию 300 тысяч человек к концу 2026 года.
«Нет. Таких планов нет», — сказал представитель Кремля в комментарии RTVI.
Ранее российский лидер Владимир Путин официально опроверг планы по проведению новой мобилизации. Президент РФ подчеркнул, что текущая ситуация не требует таких мер, а слухи назвал «чушью собачьей».
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