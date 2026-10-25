Пикассо умел рисовать «нормально»: Почему великий художник специально искажал лица
Искусствовед Таиров объяснил, почему Пикассо намеренно отказался от реализма
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Пабло Пикассо прекрасно владел классическим рисунком, однако сознательно отказался от привычного изображения людей и предметов. Его знаменитые искажённые лица и угловатые фигуры стали результатом поиска нового художественного языка, а вовсе не недостатка мастерства. Об этом Life.ru рассказал художник, искусствовед, член Союза художников и главный художник Новосибирского государственного технического университета Александр Таиров.
По словам эксперта, Пикассо творил в эпоху расцвета модернизма, когда художники начали переосмысливать само назначение живописи. На протяжении столетий искусство стремилось максимально точно воспроизводить окружающую действительность. Но с развитием фотографии и появлением новых художественных направлений перед мастерами встал вопрос: нужно ли и дальше ограничиваться копированием реальности?
Когда классическое искусство достигло максимального развития и совершенства в отображении реальности, оно дошло до края. Возник вопрос: неужели и дальше единственная задача искусства — воспроизводить реальность?
Большое влияние на поиски Пикассо оказал Поль Сезанн, который стремился передавать сложные природные формы через простые геометрические элементы. Сам Пикассо пошёл дальше: его заинтересовали первобытное искусство, художественные традиции Африки и Востока. Особое впечатление на него произвели африканские артефакты, увиденные в парижском музее Трокадеро.
Эти впечатления нашли отражение в знаменитых «Авиньонских девицах» 1907 года, ставших одним из важнейших этапов на пути к кубизму. В дальнейшем Пикассо вместе с Жоржем Браком развивал направление, в котором привычные формы словно разбирались на геометрические элементы и собирались заново
«Человеческая природа и природа материального мира преобразовывались, обретая гротескные очертания: рубленые, грубые, наслоённые», — рассказал искусствовед.
Таиров подчеркнул, что кажущаяся простота таких произведений обманчива. Пикассо обладал серьёзной профессиональной подготовкой, а намеренное упрощение изображений стало результатом многолетних творческих поисков. Похожий подход, по словам эксперта, можно увидеть и у Винсента Ван Гога: за внешней лёгкостью его манеры скрывается огромная работа.
«Имитировать Пикассо можно, но сделать так, как Пикассо, изначально невозможно», — отметил специалист.
Влияние художника, считает Таиров, вышло далеко за пределы живописи. Эксперименты Пикассо и других модернистов с формой помогли изменить представления о дизайне и промышленной эстетике. Отголоски этих поисков искусствовед видит даже в облике современных автомобилей.
«Если внимательно смотреть на современные автомобили, можно почувствовать руку Пикассо или мотивы Пикассо и многих его современников», — отметил Таиров.
Сегодня, 25 октября, исполняется 145 лет со дня рождения Пабло Пикассо. Ранее Life.ru рассказывал о жизни и творчестве знаменитого художника, который стал одним из основоположников кубизма, неоднократно менял художественный стиль и делил своё творчество на разные периоды.
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