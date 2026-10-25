Пикассо умел рисовать «нормально»: Почему великий художник специально искажал лица

Пабло Пикассо прекрасно владел классическим рисунком, однако сознательно отказался от привычного изображения людей и предметов. Его знаменитые искажённые лица и угловатые фигуры стали результатом поиска нового художественного языка, а вовсе не недостатка мастерства. Об этом Life.ru рассказал художник, искусствовед, член Союза художников и главный художник Новосибирского государственного технического университета Александр Таиров.

По словам эксперта, Пикассо творил в эпоху расцвета модернизма, когда художники начали переосмысливать само назначение живописи. На протяжении столетий искусство стремилось максимально точно воспроизводить окружающую действительность. Но с развитием фотографии и появлением новых художественных направлений перед мастерами встал вопрос: нужно ли и дальше ограничиваться копированием реальности?

Когда классическое искусство достигло максимального развития и совершенства в отображении реальности, оно дошло до края. Возник вопрос: неужели и дальше единственная задача искусства — воспроизводить реальность? Александр Таиров художник, искусствовед, член Союза художников, главный художник Новосибирского государственного технического университета

Большое влияние на поиски Пикассо оказал Поль Сезанн, который стремился передавать сложные природные формы через простые геометрические элементы. Сам Пикассо пошёл дальше: его заинтересовали первобытное искусство, художественные традиции Африки и Востока. Особое впечатление на него произвели африканские артефакты, увиденные в парижском музее Трокадеро.

Эти впечатления нашли отражение в знаменитых «Авиньонских девицах» 1907 года, ставших одним из важнейших этапов на пути к кубизму. В дальнейшем Пикассо вместе с Жоржем Браком развивал направление, в котором привычные формы словно разбирались на геометрические элементы и собирались заново

«Человеческая природа и природа материального мира преобразовывались, обретая гротескные очертания: рубленые, грубые, наслоённые», — рассказал искусствовед.

Таиров подчеркнул, что кажущаяся простота таких произведений обманчива. Пикассо обладал серьёзной профессиональной подготовкой, а намеренное упрощение изображений стало результатом многолетних творческих поисков. Похожий подход, по словам эксперта, можно увидеть и у Винсента Ван Гога: за внешней лёгкостью его манеры скрывается огромная работа.

«Имитировать Пикассо можно, но сделать так, как Пикассо, изначально невозможно», — отметил специалист.

Влияние художника, считает Таиров, вышло далеко за пределы живописи. Эксперименты Пикассо и других модернистов с формой помогли изменить представления о дизайне и промышленной эстетике. Отголоски этих поисков искусствовед видит даже в облике современных автомобилей.

«Если внимательно смотреть на современные автомобили, можно почувствовать руку Пикассо или мотивы Пикассо и многих его современников», — отметил Таиров.

Сегодня, 25 октября, исполняется 145 лет со дня рождения Пабло Пикассо. Ранее Life.ru рассказывал о жизни и творчестве знаменитого художника, который стал одним из основоположников кубизма, неоднократно менял художественный стиль и делил своё творчество на разные периоды.