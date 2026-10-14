Пилот в США нарисовал «Крик» Мунка траекторией самолёта над Миссури

Американский пилот за шесть часов полёта воспроизвёл траекторией самолёта Cessna Skylane RG картину Эдварда Мунка «Крик» над штатом Миссури. Об этом сообщает сервис FlightRadar24.

Для необычного рисунка пилот использовал Cessna Skylane RG с регистрационным номером N1810R. После завершения полёта он вернулся в Бентонвилл, штат Арканзас. По данным сервиса, самолёт принадлежит частному владельцу. В истории его перемещений преобладают рейсы с вылетом и посадкой в Бентонвилле. Например, 6 октября борт находился в воздухе 5 часов 18 минут, а 3 октября совершил полёт продолжительностью 1 час 24 минуты. 4 октября самолёт дважды летал между Бентонвиллом и Сайлоам-Спрингс — оба города находятся в Арканзасе.

Пилот использует воздушные маршруты не только для обычных перелётов. Судя по опубликованным данным, он регулярно создаёт изображения над территориями Миссури, Арканзаса, Канзаса и Оклахомы. Среди его работ — рисунок по мотивам фильма «Охотники за привидениями». А в сентябре он нарисовал над Силоам-Спрингс в Арканзасе изображение «Джоконды» Леонардо да Винчи.

Ранее самолёт греческой авиакомпании Aegean Airlines, направлявшийся из Салоников во Франкфурт, подал аварийный сигнал Squawk 7700. После этого борт приземлился в аэропорту Мюнхена. Самолёт вылетел из Салоников в 18:03 мск. Посадка в Мюнхене состоялась около 20:15 мск. Код 7700 используется экипажами для оповещения диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту.