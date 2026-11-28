Британский гонщик Джордж Расселл начнёт Гран-при Катара «Формулы-1» с первой позиции. Пилот «Мерседеса» выиграл квалификацию, опередив своего напарника Андреа Кими Антонелли, который до этого лидировал во всех трёх свободных заездах.

На прохождение лучшего круга Расселлу потребовалась 1 минута 21,695 секунды. Итальянский гонщик уступил британцу всего 0,128 секунды, обеспечив немецкой команде весь первый стартовый ряд.

Третье время показал представитель «Макларена» Ландо Норрис. Его отставание от обладателя поула составило 0,480 секунды.

Четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл» не удалось попасть даже в первую пятёрку. Нидерландский пилот завершил квалификацию на шестой позиции, проиграв Расселлу 0,637 секунды.

Основная гонка катарского этапа чемпионата мира состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, опередив Ландо Норриса всего на 0,639 секунды. Для Джорджа Расселла американский этап обернулся разочарованием: незадолго до финиша британец врезался в защитный барьер и в итоге занял девятое место. Его напарник Кими Антонелли завершил гонку четвёртым.