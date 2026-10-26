Пиняев рассказал, что с игроками «Локомотива» всё в порядке после атаки на поезд

Футболисты московского «Локомотива» не пострадали во время атаки беспилотников на пассажирский поезд под Воронежем. Об этом полузащитник команды Сергей Пиняев сообщил Telegram-каналу Mash на спорте.

Игрок подтвердил, что с его одноклубниками всё в порядке. При этом подробно рассказывать о случившемся не стал, объяснив, что сейчас спит. За дополнительной информацией Пиняев предложил обращаться в пресс-службу клуба.

Как ранее сообщал Life.ru, футболисты «Локомотива» оказались в поезде, подвергшемся атаке БПЛА, когда возвращались в Москву из Ростова-на-Дону. После происшествия команда продолжила путь на автобусе.

В РЖД подтвердили, что на станции Сомово в Воронежской области был повреждён вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва. По предварительным данным перевозчика, ранения получили пять пассажиров.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что на двигавшийся состав упали обломки беспилотников. По его словам, двое пострадавших в поезде получили тяжёлые ранения.

Ранее Life.ru рассказывал о выездном матче «Локомотива» с «Ростовом», после которого команда отправилась в Москву. Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы забили Андрей Лангович и Олакунле Олусегун. «Ростов» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице, а московский клуб с 11 баллами остался на 13-й строчке.