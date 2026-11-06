Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может обернуться для страны крайне тяжёлыми последствиями. Политический обозреватель Дмитрий Куликов сравнил результаты голосования с пистолетом, который американцы сами приставили к собственной голове. Такую оценку он дал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

«Победой демократов Соединённые Штаты приставили как бы себе пистолет к голове и в принципе готовятся к некоторому самоубийству», — заявил Куликов.

По мнению обозревателя, представители Демократической партии ещё меньше других американских политиков готовы пересматривать прежние подходы и решения. Именно нежелание что-либо менять он считает одной из главных угроз для дальнейшего развития США.

Поводом для столь резкой оценки стали результаты промежуточных выборов 3 ноября. Демократы обеспечили себе большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Новый состав Конгресса начнёт работу в январе 2027 года, после чего у оппозиции появятся дополнительные возможности влиять на законодательную повестку Дональда Трампа.

Изменение баланса сил может затронуть и переговоры по Украине. Демократическое большинство получит возможность влиять на финансирование международных инициатив и затруднять принятие отдельных решений Белого дома. Однако президент США сохранит полномочия в области внешней политики и право накладывать вето на законопроекты.

Ранее Life.ru рассказывал о другой оценке последствий выборов. Сенатор Владимир Джабаров считает, что победа демократов не приведёт к существенному изменению американского курса в отношении Украины. По его словам, ключевые внешнеполитические решения по-прежнему будут зависеть от президента и госсекретаря США. Поэтому рассчитывать на резкий разворот политики Вашингтона Киеву пока преждевременно.