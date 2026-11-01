37-летняя актриса Мария Шумакова, известная по сериалу «Сладкая жизнь», раскрыла главный принцип питания, который, по её словам, помог ей похудеть на 30 килограммов и сохранить результат. Артистка призналась, что перестала придерживаться жёстких диет и запрещать себе любимые продукты. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

«С тех пор как я убрала запреты, у меня появилась свобода выбора. Я понимаю, что мне можно все. Я могу есть пиццу, шоколад, пирожные», — поделилась Шумакова.

По словам актрисы, раньше ограничения заставляли её воспринимать определённые продукты как нечто особенное. Теперь же она знает, что может позволить себе любимое блюдо в любой день, поэтому не стремится съесть всё сразу. Такой подход, считает артистка, помогает ей контролировать количество еды и избегать переедания.

Шумакова подчеркнула, что отказ от строгих правил изменил её отношение к питанию. Она больше не делит продукты на разрешённые и запрещённые, а старается соблюдать умеренность. При этом актриса продолжает заниматься физической активностью.

Тема похудения остаётся актуальной и для других российских знаменитостей. Ранее Life.ru писал, что певица Наташа Королёва решила остановить дальнейшее снижение веса. Артистка призналась, что опасается потери упругости кожи, особенно на лице. Поэтому исполнительница намерена постепенно завершить применение инъекционного препарата для похудения.

При этом резкие перемены во внешности знаменитостей не всегда связаны с желанием соответствовать модным стандартам. Как рассказывал Life.ru, за преображениями известных артисток могут стоять совершенно разные обстоятельства — от проблем со здоровьем до психологического давления и непростых жизненных событий. В материале издание разобрало истории Меган Фокс, Селены Гомес, Бритни Спирс и других звёзд.