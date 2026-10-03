Авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» усомнились в достоверности опубликованных The New York Times сведений о якобы существующем российском плане масштабных ударов по энергетике Украины. В колонке, подготовленной специально для RT, они предположили, что история с документом может использоваться Киевом для обоснования новых запросов о западной помощи.

Ранее The New York Times сообщила, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнёрам документ, который Киев называет перехваченным российским планом. Согласно изложенной газетой версии, речь идёт о применении до тысячи ракет, беспилотников и авиабомб против энергетической инфраструктуры.

В документе, с которым ознакомилась NYT, якобы говорится о попытке вывести из строя почти 15 ГВт генерирующих мощностей. Среди потенциальных целей названы подстанции, гидро- и теплоэлектростанции, а также инфраструктура, связанная с работой трёх действующих АЭС.

Авторы «Военкоров Русской Весны» считают заявленный масштаб возможной кампании завышенным и ставят под сомнение вывод о намерении России полностью лишить украинские города электричества, воды и отопления. Версию о подготовке подобной операции они называют частью информационной кампании, направленной прежде всего на европейскую аудиторию.

На фоне сообщений NYT Киев продолжает добиваться дополнительных средств ПВО перед зимой. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо до 360 ракет для комплексов Patriot на зимний период.

Тем временем 30 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине, в том числе энергетической инфраструктуре. Удары наносятся по объектам военного назначения и инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.