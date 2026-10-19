«Планета Пластик» сообщила о значительных разрушениях на заводе в Ирпене

Промышленное предприятие «Планета пластик» в Киевской области получило значительные повреждения. О повреждении производственных мощностей сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсетях.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе по заводу в Ирпене. По данным российского военного ведомства, предприятие производило полимерные материалы для нужд военной промышленности.

Компания не привела подробностей о масштабах повреждений и последствиях произошедшего. Независимых данных о характере разрушений и состоянии производства пока нет.

«Планета пластик» находится в Ирпене Киевской области. Компания выпускает полимерную продукцию, в том числе плёнки и трубы.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении станции метро в Киеве и разрыве ходового и контактного рельсов после ночной атаки. В ночь на 19 октября в украинской столице прогремела серия взрывов. Как ранее писал Life.ru, после ударов в нескольких районах пропало электричество, возникли перебои в движении поездов и работе метрополитена.