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Опубликовано 19 октября, 12:03

«Планета Пластик» сообщила о значительных разрушениях на заводе в Ирпене

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Промышленное предприятие «Планета пластик» в Киевской области получило значительные повреждения. О повреждении производственных мощностей сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсетях.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе по заводу в Ирпене. По данным российского военного ведомства, предприятие производило полимерные материалы для нужд военной промышленности.

Компания не привела подробностей о масштабах повреждений и последствиях произошедшего. Независимых данных о характере разрушений и состоянии производства пока нет.

«Планета пластик» находится в Ирпене Киевской области. Компания выпускает полимерную продукцию, в том числе плёнки и трубы.

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Ранее Life.ru сообщал о повреждении станции метро в Киеве и разрыве ходового и контактного рельсов после ночной атаки. В ночь на 19 октября в украинской столице прогремела серия взрывов. Как ранее писал Life.ru, после ударов в нескольких районах пропало электричество, возникли перебои в движении поездов и работе метрополитена.

Больше новостей о военных операциях, вооружении и оборонной промышленности — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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