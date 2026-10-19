Кличко сообщил о повреждении станции метро в Киеве и разрыве рельсов после удара

В Киеве после ночной атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу Днепра. Рядом с ней из-за падения обломков произошёл разрыв ходового и контактного рельсов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Повреждения также зафиксировали в других частях города. По словам градоначальника, в Днепровском районе пострадала территория нежилой застройки, а в Соломенском обломки попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Кроме того, удар затронул ещё одно нежилое здание. На места происшествий направили экстренные службы.

В ночь на 19 октября в украинской столице прогремела серия взрывов. Как ранее писал Life.ru, после ударов в нескольких районах пропало электричество, возникли перебои в движении поездов и работе метрополитена.

Телеграм-канал «Новости.Live» сообщил о применении баллистических ракет. При этом «Осведомитель» утверждал, что целями стали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, по которым выпустили восемь ракет на базе РМ-48У.

Ранее Life.ru рассказывал о полной остановке киевского метрополитена 8 октября. Тогда движение прекратилось на всех трёх линиях, а эскалаторы перестали работать из-за падения напряжения во внешней энергосети. Аналогичные проблемы повторились 10 октября, когда подземку вновь пришлось временно остановить. В обоих случаях причиной транспортного сбоя называли недостаточное электроснабжение.

Кроме того, 15 октября Life.ru сообщал о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева. По словам Кличко, давление в водопроводной сети снизилось в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Причиной стали повреждения энергообъектов Киевской области, из-за которых возникли проблемы с подачей электричества.