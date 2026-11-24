Россияне могут взыскать с управляющей компании деньги за испорченный ремонт, повреждённую мебель и появившуюся в квартире плесень, если причиной стали промерзание стен и ненадлежащее содержание дома. Об этом Life.ru рассказала юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова. По её словам, в некоторых случаях жильцы также вправе потребовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Эксперт пояснила, что ответственность УК возникает, если повреждение имущества связано с нарушением обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Речь может идти не только о проблемах с отоплением, но и о дефектах наружных стен, межпанельных швов и теплоизоляции.

«Если плесень и повреждения мебели возникли из-за дефектов наружных стен, межпанельных швов или иных нарушений, за которые отвечает УК, собственник вправе потребовать возмещения расходов на ремонт и восстановление испорченного имущества», — объяснила Баканова.

Юрист сослалась на статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ, предусматривающие возмещение причинённого имуществу вреда. Кроме того, управляющие организации обязаны следить за состоянием стен и устранять нарушения их теплозащитных свойств.

При этом доказывать именно неисправность отопительной системы необязательно. Причиной промерзания могут оказаться строительные дефекты, за состояние которых отвечает УК. Однако собственнику необходимо подтвердить связь между нарушениями со стороны управляющей организации и возникшим ущербом.

Баканова напомнила, что нормативная температура в жилых помещениях составляет не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — +20 градусов. Для отдельных холодных регионов установлены более высокие нормативы.

Если холод и сырость повлияли на здоровье жильцов, они также могут потребовать возмещения расходов на лечение и приобретение лекарств, а при наличии оснований — утраченного заработка. Однако для этого потребуется доказать связь заболевания с ненадлежащими условиями проживания.

Особое внимание эксперт посоветовала уделить сбору доказательств. Жильцам необходимо получить акт обследования квартиры, сфотографировать плесень и повреждённое имущество, сохранить обращения в управляющую компанию и ответы на них. Также пригодятся чеки на ремонт, документы о стоимости испорченной мебели и заключение специалиста о причинах промерзания.

«Для установления причины промерзания может потребоваться строительно-техническая экспертиза», — отметила юрист.

Если управляющая компания отказывается устранять нарушения и компенсировать ущерб, собственник может обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, направить претензию в УК, а затем подать иск в суд. Дополнительно можно потребовать компенсацию морального вреда, а при наличии законных оснований — потребительский штраф.

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