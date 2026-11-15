При усыновлении ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или родных братьев и сестёр семья может получить единовременное пособие в размере 217 384 рублей 58 копеек на каждого. Достаточно одного из этих условий, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, если семья усыновит брата и сестру, которым пять и шесть лет, общая выплата составит 434 769 рублей 16 копеек без учёта районного коэффициента. Если оснований для повышенной выплаты нет, при передаче ребёнка на воспитание в семью полагается 28 450 рублей 45 копеек.

В районах, где установлен коэффициент, сумму увеличат с его учётом. Деньги перечислят одному из усыновителей. На обращение в Социальный фонд есть шесть месяцев. Срок отсчитывают со дня, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ, а также по почте. Понадобится копия решения суда, а при личном обращении — ещё паспорт и реквизиты счёта. Соцфонд рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней. После назначения пособия деньги перечислят в течение пяти рабочих дней, уточнил собеседник RT.