По 217 тысяч на каждого: кто из усыновителей имеет право на повышенное пособие от Соцфонда
Депутат Чаплин: При усыновлении братьев положено пособие по ₽217 тыс. на каждого
Обложка © Life.ru
При усыновлении ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или родных братьев и сестёр семья может получить единовременное пособие в размере 217 384 рублей 58 копеек на каждого. Достаточно одного из этих условий, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, если семья усыновит брата и сестру, которым пять и шесть лет, общая выплата составит 434 769 рублей 16 копеек без учёта районного коэффициента. Если оснований для повышенной выплаты нет, при передаче ребёнка на воспитание в семью полагается 28 450 рублей 45 копеек.
В районах, где установлен коэффициент, сумму увеличат с его учётом. Деньги перечислят одному из усыновителей. На обращение в Социальный фонд есть шесть месяцев. Срок отсчитывают со дня, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу.
Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ, а также по почте. Понадобится копия решения суда, а при личном обращении — ещё паспорт и реквизиты счёта. Соцфонд рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней. После назначения пособия деньги перечислят в течение пяти рабочих дней, уточнил собеседник RT.
Ранее в Госдуме объяснили, нужно ли заново подавать заявление на единое пособие при его повышении. Семьям, которые уже получают ежемесячную выплату, отдельно обращаться за прибавкой не придётся. С января 2027 года Соцфонд пересчитает сумму автоматически.