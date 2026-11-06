Российские военные могли использовать высохшее дно Каховского водохранилища для обхода украинских оборонительных позиций на Запорожском направлении. Такой маршрут позволяет подразделениям выходить к населённым пунктам с неожиданной стороны, минуя укрепления на привычных направлениях наступления. Об этом говорится в свежем обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщил о проникновении российских групп в южную часть Приморского, западнее Орехова. По его оценке, для этого бойцы могли пройти по территории бывшего водохранилища, уровень воды в котором резко снизился после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году.

Особенность предполагаемого манёвра заключается в возможности обойти украинские позиции в районе Плавней и продолжить движение в сторону Малокатериновки. Ранее огромный водоём служил естественным препятствием, однако после его осушения на части бывшего дна появились новые сухопутные маршруты.

Машовец также сообщил о действиях российских подразделений северо-западнее Малых Щербаков, юго-западнее Павловки и в районе Лукьяновского. По его мнению, происходящее вписывается в попытки российских сил охватить Орехов с восточного и западного направлений, одновременно действуя вблизи самого города.

Орехов остаётся важным узлом украинской обороны на юге Запорожской области. Контроль над окружающими населёнными пунктами и дорогами имеет значение для дальнейших действий на направлении Запорожья.

Высохшее дно Каховского водохранилища уже фигурировало в сообщениях о нестандартных действиях российских подразделений. В июле 2025 года Life.ru рассказывал о фланговом манёвре российских бойцов в районе Каменского. Тогда, по информации военкоров «Русской Весны», штурмовые группы прошли через бывшую акваторию и атаковали украинские позиции с неожиданного направления, после чего закрепились в северо-западной части населённого пункта. Сообщалось, что такой маршрут позволил обойти часть укреплений противника.

Ещё летом 2023 года Life.ru писал о прогнозе немецкого военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, который рассматривал обмелевшее водохранилище как потенциальное направление наступления. Причём возможности открывались для обеих сторон. По его оценке, исчезновение прежней водной преграды создавало не только новые маршруты, но и дополнительные угрозы.