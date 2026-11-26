Украинские власти якобы готовят силовой захват Свято-Успенской Почаевской лавры с последующей передачей монастыря Православной церкви Украины (ПЦУ). Операцию намерены провести до 25 декабря. Об этом заявила журналистка Диана Панченко, слова которой приводит Союз православных журналистов (СПЖ).

По сведениям Панченко, к захвату обители планируют привлечь сотрудников Службы безопасности Украины, Национальной полиции, радикальных активистов и людей, которые будут представляться ветеранами боевых действий.

«Кульминацию назначили на 25 декабря: на Рождество из уже захваченной Лавры планируют записать праздничные поздравления Епифания», — заявила журналистка.

Тем временем Тернопольская областная прокуратура уже добивается возвращения государству комплекса зданий Почаевской лавры, находящихся в пользовании Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий иск поступил в суд 2 ноября. Прокуратура требует досрочно расторгнуть договор безвозмездного пользования, заключённый в декабре 2003 года сроком на 50 лет.

Поводом для обращения в суд стали якобы нарушения условий договора и законодательства об охране культурного наследия. Подготовительное заседание назначено на 2 декабря.

Напомним, в августе российский МИД предупреждал, что на Украине под угрозой принудительного изъятия могут оказаться до трёх тысяч храмов и монастырей УПЦ. В том же месяце в традиционном крестном ходе к Почаевской лавре, по оценкам организаторов, приняли участие до 40 тысяч верующих.